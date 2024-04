Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Flavio Cobolli - Madrid 25-04-2024

LIVE Cobolli-Nadal 2-6 3-6 - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA : l’azzurro non può nulla contro il re della terra rossa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 18:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Nadal. Grazie per aver seguito l’evento in ...

LIVE Cobolli-Nadal 1-2 - ATP Barcellona 2024 in DIRETTA : primi assaggi dell'incontro

2-1 Game Nadal. Non passa il dritto inside out dell'azzurro. 40-30 Prima centrale vincente ...