Inter - anche Roberto Baggio si unisce alla festa del +20

De Vrij non ha giocato nel derby Milan-Inter ma festeggia per lo scudetto conquistato stasera. E per lui è il secondo conquistato. NUOVO TITOLO – Stefan de Vrij è fra i pochi reduci dell’Inter 2020-2021: «Uno scudetto è sempre uno scudetto, poterlo festeggiare con i tifosi è bellissimo. Il mister lo conosco molto bene da tantissimo tempo, abbiamo sempre lavorato benissimo e spero di continuare ancora a lungo con lui. È stata una bellissima ... (inter-news)

Ormai è un dato di fatto. Nel calcio italiano sposta di più Beppe Marotta di Cristiano Ronaldo. L’amministratore delegato nerazzurro sta a metà strada tra un architetto e un ingegnere. Progetta, costruisce e abbellisce. E all’occorrenza si inventa anche delle soluzioni che con il tempo si rivelano vincenti. Prendete solo l’ultima grande scelta: Simone Inzaghi. Alzino la mano gli interisti che fino all’altro ieri non erano convinti ... (ilfoglio)

Anzianità fa grado, e fa scudetto. L’Inter ha guadagnato il ventesimo titolo italiano della sua storia, fregiandosi della seconda stella, con la rosa più anziana di tutto il campionato: i suoi 25 elementi infatti hanno un’età media che raggiunge i 28.8 anni, e scende a 28.2 – senza inficiare il primato – se si considerano anche i circa venticinque minuti che Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004, ha totalizzato sostituendo Davide Frattesi al 77° ... (ilfoglio)

Un ospite speciale per il derby di Milano. In occasione di Milan-Inter presente sugli spali Noel Gallagher, ex Oasis, attualmente solista. E`... (calciomercato)

Lo storico Pallone d’Oro e campione dell’Inter Lothar Matthaus ha pubblicato una FOTO su Instagram a poche ore dal match contro il Milan. Supporto totale. STORICA – Questa potrebbe diventare una serata storica. Lo sanno in tanti ed Appiano Gentile si è tinta di nerazzurro ieri proprio per tale motivo. Milan–Inter alle ore 20.45 con la possibilità di vincere matematicamente lo scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi, che vantano una distanza ... (inter-news)