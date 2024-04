Rally in Sri Lanka - è strage Media | Sette morti e 20 ferit - una bambina di 8 anni tra le vittime Il video

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 aprile 2024 – Almeno 5– ma alcune fonti parlano di 7, tra queste unadi 8– e una ventina dii. E’ il bilancio riportato daidi un incidente durante unin Sri. Durante il Fox Hill Super Cross 2024 a Diyathalawa, nel sud del Paese, secondo quanto rio da NewsWire, un veicolo finito fuori strada ha travolto un gruppo di spettatori. Tutte le persone coinvolte sono state ricoverate presso il Diyathalawa Basic Hospital, il resto delle gare sono state sospese. IlSui social girano idell’incidente. In uno si vede la corsa, un’auto ribaltata a lato del percorso poi chi sta facendo le riprese perde il controllo del telefonino ...

