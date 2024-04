Sprint Race del Gran premio di Cina di F1 a Shanghai 2

Se la sprint race va al cannibale olandese, i Ferrari sti rischiano più volte il contatto in gara. Stizzita la reazione del monegasco al box: "Lotta più con me che con gli altri". Hamilton fuori ... (ilgiornale)

Nella sprint race i Ferrari sti rischiano più volte il contatto in gara. Stizzita la reazione del monegasco al box: "Lotta più con me che con gli altri". Hamilton fuori subito nella Q1, male le ... (ilgiornale)

F1 | Cina: Lotte e sorpassi nella prima Sprin dell’anno - La prima Sprint Race della staggione consegna la vittoria a Max, mentre Hamilton porta la Mercedes sul podio, e le ferrari danno spettacolo.f1sport

F1. Il nuovo format Sprint…" - Tensione in pista tra i due piloti della Ferrari durante lo Sprint Race in Cina quando Leclerc e Sainz sono quasi andati a contatto al tornantino di curva 14, a… Leggi ...informazione

Sainz fa arrabbiare Leclerc: c'è un rischio "mina vagante" nel box Ferrari - La tensione in pista tra Carlos e Charles è esplosa nella Sprint Race del GP Cina. Ma non è una sorpresa: ecco perché è lecito che lo spagnolo corra per sé senza (troppi) regali al Cavallino ...gazzetta