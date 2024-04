Cina | introdotte misure sostegno a investimenti stranieri in aziende sci-tech nazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Pechino, 20 apr – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno pubblicato ieri un documento che introduce nuoveper incoraggiare le istituzioni straniere a investire nelle imprese sci-della. Il documento, presentato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri nove dipartimenti governativi, include 16che puntano a ottimizzare i servizi di gestione, migliorare ilfinanziario, rafforzare gli scambi e la cooperazione, e migliorare i meccanismi di uscita. Lalavorera’ per approvare in modo efficiente le domande di qualifica per il regime di investitore istituzionale estero qualificato denominato in dollari (QFII) e per il suo corrispettivo denominato in yuan, RQFII, in conformita’ alla legge, afferma il documento. ...