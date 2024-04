BYD SEAL U debutta alla Milano Design Week 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – BYD ha svelato in anteprima italiana la BYDU, SUV elettrico di lusso di segmento D e ultimo modello della Serie Ocean. Equipaggiata con un potente motore elettrico, la BYDU offre un'esperienza di guida eccezionale con una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La batteria di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?