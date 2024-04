Da Donati a D'Alessandro. In tanti al via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Scatta oggi, da Castiglione della Pescaia in Toscana, L’Eroica corsa a tappe internazionale seconda prova della Coppa delle Nazioni per la categoria juniores. Ventotto le squadre al via di cui 17 nazionali, 7 straniere, 3 rappresentative regionali e una di club, la Vangi Il Pirata Sama Ricambi. Su indicazione del responsabile tecnico della Lombardia, Massimo Casadei, sono stati selezionati il bresciano Michele Bicelli (Aspiratori Otelli Alchem CWC), il varesino Nicolò(Fagnano Nuova), il cremonese Gabriele Durelli (Ciclistica Trevigliese), il comasco Simone Galbusera (Pool Cantù-GB Junior), il brianzolo Achille Pozzi (Energy Team) e il bergamasco Andrea Rinaldi (SC Romanese). Vestirà invece i colori azzurri della Nazionale Italiana il bresciano Andrea(nella foto), portacolori della Ciclistica Trevigliese e Giacomo Rosato della ...