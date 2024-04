Gioca Jouer durante l’autopsia all’Università | prof si dimette | “Serviva a stemperare la tensione”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Non era una autopsia giudiziaria né un riscontro diagnostico, il video è stato realizzato in una pausa di una esercitazione, dopo 7 ore di sezioni anatomiche difficilissime" ha dichiarato il docente, costretto alle dimissioni dopo la dura presa di posizione della stessa università.

Autopsia sulle note di “Gioca Jouer” davanti al cadavere , il filmato finisce in rete e diventa virale: scoppia la bufera In rete sono apparsi commenti che hanno addirittura difeso e giustificato i ... (cityrumors)

Balletto durante autopsia: si dimette docente di medicina legale di Unict - Si è dimesso il docente del video diventato virale che lo ritraeva impegnato nel ballo del "Gioca Jouer" durante una sessione live di autopsie.catania.liveuniversity

Gioca Jouer all’autopsia. Cecchetto e lo scandalo: " Dicono che il mio brano fa resuscitare i morti..." - "Un amico mi ha scritto: ha visto Claudio, il tuo Gioca Jouer fa resuscitare anche i morti… ". Lei cosa ne pensa della vicenda Non credo sia stato molto grave quant’è accaduto a Maltailrestodelcarlino

Medici ballano "Gioca Jouer" durante un'autopsia, tutor catanese si dimette dopo la diffida dall'Università di Malta - "Pomara non sarà invitato nuovamente in futuro, l'ateneo ha il massimo rispetto per le salme utilizzate durante determinate sessioni di formazione medica, si legge in una nota dell'ateneo ...tgcom24.mediaset