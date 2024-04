Designazioni arbitrali Serie A 33esima giornata | Milan-Inter a Colombo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ledella trentatreesimadel campionato diA 2023/2024. Comincia il rush finale del massimo campionato italiano con le ultime sei partite che decreteranno tutti i verdetti: il primo, quello più importante, potrebbe arrivare già in questaovvero lunedì 22 aprile quando l’, impegnata nel derby contro il, in caso di vittoria potrebbe diventare campione d’Italia. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto per la stracittadinaese Andreadella sezione di Como. Occhi puntati su Roma-Bologna, partita molto importante in ottica qualificazione Champions League: allo stadio Olimpico dirigerà il match Fabio Maresca. Ecco tutte ledel ...

