Torna la rassegna “Piccoli Impavidi” con il coro Fabrizio De Andrè

(Di sabato 13 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 13 aprile 2024 - Il progetto è stato realizzato per far conoscere alle famiglie il teatro. L’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio nella magia della recitazione è arrivata con “Fuori Luogo Kids” organizzato al teatro deglidi Sarzana. Domenica pomeriggio e lunedì mattina esclusivamente per le scuole va in scena al teatro deglidi Sarzana lo spettacolo dal titolo “Bambini furiosi, cavalieri inesistenti” delDeadatto per ragazzi di età dai 7 ai 13 anni. Un lavoro liberamente ispirato a il “Cavaliere Inesistente” di Italo Calvino e “L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto. Testo, musiche e accompagnamento al pianofortr di Gloria Clemente, regia Simone Ricciardi. Voce, percussioni e corno francese Pietro Senigaglia, basso elettrico e groove ...