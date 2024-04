Pistola illegale in auto | Raccolta in un parcheggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ha detto di aver trovato casualmente lain unin Svizzera, e di averla tenuta con sé, mentre veniva in Italia. Una versione resa al giudice da Ramiz Krasniqi, kosovaro di 72 anni residente in Svizzera, che non gli è bastata a ottenere la scarcerazione. Arresto nel fine settimana, rimane tuttora in custodia cautelare al Bassone, accusato dell’introduzione in Italia di unasemimatica parabellum con 8 colpi calibro 9x19 mm, pronta all’uso in quanto il caricatore, trovato carico, era inserito all’interno dell’arma senza alcuna sicura. I militari della Guardia di finanza di Ponte Chiasso, lo hanno controllato mentre entrava in Italia passando dal valicostradale di Brogeda trovando, all’interno del veicolo di cui era alla guida, l’arma, considerata un modello da guerra e ...