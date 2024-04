Ucraina | raid russi su Zaporizhzhia | danneggiato reattore centrale

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Adnkronos) – L'involucro deldellanucleare di, nel sud dell', è statodagli attacchi con droni lanciati nelle scorse ore dallaa. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, parlando di ''almeno tre colpi diretti contro il'' e di ''grave incidente che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rimane caldo il fronte meridionale della guerra ucraina e si infiamma di nuovo, pericolosamente, la battaglia di Zaporizhzhia . Mentre gli eserciti russo e ucraino si attaccano in diverse aree della ... (ilfattoquotidiano)

Zelensky: senza aiuto del Congresso Usa, l'Ucraina perderà la guerra - Roma, 8 apr. (askanews) - "Se il Congresso statunitense non aiuterà l'Ucraina, l'Ucraina perderà la guerra": lo ha dichiarato il ...stream24.ilsole24ore

L’Agenzia atomica lancia l’allarme dopo i raid sulla centrale Ucraina di Zaporizhzhia: “Si rischia un grave incidente nucleare” - I bombardamenti, però, si estendono non solo all’area dell’impianto, ma a tutta la regione. Tre persone sono state uccise in attacchi lanciati dalle forze russe nella notte, come ha fatto sapere il ...ilfattoquotidiano

Ucraina-Russia, il piano di Trump per fermare la guerra. Zelensky: “Senza aiuti dagli Usa, l’Ucraina perderà la guerra” - “l'Ucraina è stata costretta a ripiegare e a ritirarsi a est, mentre giorno dopo giorno la Russia martella le città – con Kharkiv in particolare nel mirino – con raid sempre più intensi. Su X si legge ...ecovicentino