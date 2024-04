Fonti Gaza | migliaia tornano a Khan Yunis dopo ritiro Idf

I negoziati indiretti per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi potrebbero riprendere Domani pomeriggio a Doha in Qatar. Lo hanno fatto sapere fonti egiziani citate dai media israeliani ... (quotidiano)

Israele accoglie favorevolmente il piano degli Stati Uniti per costruire un "molo temporaneo" sulla costa di Gaza per fornire aiuti umanitari via mare e coordinerà lo sviluppo del progetto con gli ... (quotidiano)