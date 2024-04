Una intera comunità in lutto | è morto Giuseppe Panchetti Incarnava i valori di un’epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Montespertoli (Firenze), 3 aprile 2024 – Se n’è andato pochi giorni fa ad 84 anni, ma fino a quando ne ha avuto la forza ha comunque dato il suo contributo alla causa della sezione che lui stesso aveva contribuito a fondare e (soprattutto) far crescere. E un’si è stretta attorno ai figli Daniele e David e alla moglie Maresa, manifestando il cordoglio per la scomparsa di uno dei volti “storici“ dell’associazionismo a Montespertoli. Perchési era unito all’Associazione Volontari Italiani del sangue nel lontano 1973 e per oltre un quarantennio è stato uno dei membri più attivi della Avis Montespertoli, arrivando nel corso dei decenni a ricoprire anche le cariche di consigliere e vice-presidente. Di più: era stato fra i soci fondatori di una sezione che aveva mosso i primissimi passi nel ...