Sciopero treni sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 | orari e fasce di garanzia Trenord e Trenitalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23deidi 24 ore nel fine settimana: sarà nazionale e coinvolge ie italia. Lo stop è di 24 ore dalle 21 di23alle 21 di24, non sono previstedi. La protesta nazionale è stata proclamata di Cub Trasporti e Sgb che chiedono un adeguamento dei salari rispetto all'inflazione per macchinisti e capitreno, un nuovo contratto nazionale e maggiore sicurezza e salute sul lavoro. Dopo loAtm (con metro, bus e tram coinvolti) di ieri, venerdì 22, Milano completa così la sua tre giorni di agitazioni nel settore dei trasporti. ...

