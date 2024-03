Sci alpino | finali Saalbach 2024 Delago terza in discesa | “La strada è giusta” Brignone | “Stagione incredibile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladella Coppa del Mondo femminile 2023/di scisi è chiusa con lalibera delledi, dove sono arrivate altre soddisfazioni per l’Italia grazie al terzo posto di Nicol. L’azzurra si è arresa solo all’austriaca Cornelia Huetter e alla slovena Ilka Stuhec, conquistando un podio pesante nonostante la partenza con il numero 18. “Non ho fatto i salti di gioia quando ho visto il pettorale – confermaai microfoni della FISI al parterre – Però poi mi sono detta di provarci ed è andato tutto benissimo, abbiamo intrapreso lama c’è ancora tanto da lavorare. Mia sorella Nadia ha vinto in Coppa Europa l’altro giorno e mi ha dato tanta carica per oggi.” Tempo di ...