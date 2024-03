Corea del Nord | Kim Jong-un punta 10 mila pezzi di artiglieria contro Seul

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 - Un attacco in forzenouna "capitale del nemico", presumibilmente, è la risposta del leader Kim-un alle maxi esercitazioni militari 'Freedom Shield' congiunte di Usa e Sud, iniziate lunedì. Il dittatoreno già nei giorni scorsi aveva definito le operazioni militari di Washington e, che vedono in campo mezzi e truppe il doppio rispetto agli anni passati, una ''minaccia'' di un'invasione che meritava una risposta adeguata. Ieri ha personalmente guidato una vasta esercitazione dia cui hanno partecipato anche "unità di frontiera", in grado di colpire. L'agenzia ufficiale Kcna ha riferito di test per "migliorare la ...