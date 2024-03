Mare in tempesta | la nave affonda | 24 pescatori salvati | un morto

(Di martedì 5 marzo 2024) La forza delle onde ha avuto la meglio su un’imbarcazione: costringendo la guardia costiera a un’operazione di salvataggio al limite Ilinè l’incubo di ogni marinaio, soprattutto quando i cavalloni sono così alti da rendere la navigazione impossibile. Fronteggiare le onde e la corrente può rivelarsi pericoloso anche per il più coraggioso dei capitani, costretto a fermarsi davanti all’evidenza, per non rischiare di ritrovarsi in condizioni estreme. Non tutti, però, sono così esperti nel comprendere quand’è il momento di osare e quando, invece, arriva quello di gettare l’ancora e attendere che arrivino tempi migliori. Unanaufragata – Cityrumors.itQuest’ultimo è il caso della Fukuei Maru n. 8 che, navigando nelle acque vicino Tokyo, lo scorso lunedì è stata vittima di un naufragio che ha messo a serio rischio la vita ...

La tempesta Isha , in Irlanda e nel Regno Unito, ha portato venti fino a 160 chilometri orari, e ha provocato numerosi danni e disagi. Le autorità locali hanno ... (ilfattoquotidiano)

Fermana, mister Protti resta al suo posto: i canarini cercano punti-rimonta nella tana dell'Ancona (ore 20.45): FERMO Stefano Protti ha superato la seconda tempesta nel giro di venti giorni. Il mister gialloblù naviga in Mare aperto, o meglio in acque torbide, ma la sua zattera continua a resistere ...corriereadriatico

Migranti, la nave Ong Humanity 1 accusa la Libia: «Siamo stati minacciati in Mare»: L'equipaggio ha salvato 77 persone, nonostante l'intervento della motovedetta: «Questa cosiddetta guardia costiera, finanziata dall’Ue e dall’Italia, sta violando la legge mettendo in pericolo vite um ...gds

Bosa, Mareggiata e pioggia: Qui è intervenuto un mezzo per cercare di far defluire l’acqua nelle caditoie laterali. A Turas il Mare in tempesta continua a erodere il piede della collina e la stradina (chiusa e transennata da ...lanuovasardegna

tempesta di neve in serata, attesi accumuli oltre il metro e mezzo. Ecco dove: i fenomeni più consistenti si dovrebbero comunque verificare a quote superiori ai 1600/1800 metri sul livello del Mare. Il graduale e costante ingresso di aria fredda nelle zone in cui è atteso ...ilgiornale

Meteo - Imminente tempesta di vento sull'Italia con raffiche fino a 100km/h e Mareggiate. Mappe: Il vortice di bassa pressione che raggiungerà l'Italia nella giornata di domenica sarà accompagnato da una forte burrasca di vento. La ventilazione sarà a tratti tempestosa con raffiche che su alcune ...3bmeteo