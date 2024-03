Fiumicino | Onorati | “Proseguono i lavori di ristrutturazione al Palafersini”

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – “Ilrappresenta un polo sportivo cruciale per i giovani del nostro territorio, e nonostante un rallentamento dovuto alla necessità di verifiche in corso d’opera sulle strutture portanti in legno lamellare, continuiamo con i. Iniziata il 7 settembre 2023, ladel palazzetto dello sport prevedeva inizialmente la chiusura del cantiere entro 600 giorni dall’avvio. – ha dichiarato l’assessore aipubblici, Giovanna-. Durante l’esame delle travi abbiamo, però, riscontrato danni causati da infiltrazioni d’acqua e da un incendio avvenuto quando la struttura era ancora in costruzione, che sono stati solo parzialmente ripristinati. Dopo molte analisi e sopralluoghi, stiamo predisponendo una perizia di variante che ...

