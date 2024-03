Ferdinando Uliano sarà il segretario generale della Fim Cisl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)il nuovoFim. Sulla sua nomina delibereranno i 155 componenti del consiglioil 19 marzo, ma la consultazione nelle strutture e negli organismiFim ha visto "un consenso unitario, convinto e totale" sulla candidatura. Si chiude così dopo quasi 4 anni la gestione di Roberto Benaglia, che avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento ha ritenuto opportuno favorire il rinnovamento, anche per permettere al sindacato dei metalmeccanicidi affrontare in modo più stabile l'importante stagione contrattuale che si sta aprendo e le scadenze congressuali del 2025. A proporre il nome di, 57 anni, ...