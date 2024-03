Diritto all' aborto | in Francia nella Costituzione | negato in molte zone del mondo

Roma, 5 mar – L”aborto in Francia diventa un “ diritto” . Non una soluzione estrema, non un’eventualità da evitare, ma proprio un diritto. Entrando addirittura ... (ilprimatonazionale)

bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi. Il trattamento integrativo , noto come bonus 100 euro in busta paga ... (gazzettadelsud)