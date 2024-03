Napoli | Osimhen e Kvara…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) In relazione alla vittoria delsulla Juventus, il Corriere dello Sport si è soffermato anche sull’importanza di Victor, decisivo con la Juventus anche senza segnare. “Osi è l’anima dele, pur senza segnare, è l’artefice del successo, perché c’è lui nell’azione del rigore: due tocchi in area avversaria, uno è il rigore procurato, l’altro quello calciato. La parata di Szczesny non condiziona la sua gioia, ci sarà tempo per ripensare all’errore, il numero 9 si gode la festa coi compagni che lo ringraziano. Cinque gol (e mezzo) da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa. Fattore Osi per la rinascita del”.La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta ...