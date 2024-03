Il manuale per candidati l' hanno scritto i romani | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Altro che influencer e spin doctor, altro che comitati elettorali e creativi con i giochi di prestigio dei gadget, altro che slogan, social e idee meravigliose in testa come un qualsiasi Cesare Ragazzi alle prese con la caduta dei capelli. Da oltre duemila anni esiste la ricetta perfetta per trasformare la candidatura in vittoria, con tutti i consigli utili a solleticare, ottenere o strappare il consenso nell'urna. Tutto messo nero su bianco, in un libercolo attribuito a Quinto Tullio Cicerone (102 a.C. – 43 a.C.), fratello del ben più noto Marco, il Commentolarium petitionis tradotto in un più neutro «tto di campagna elettorale». Il verbo petere, da cui il termine italiano petizione, significa infatti «chiedere per ottenere», non solo chiedere. Quinto dimostra tutta la sua grandezza di eminenza grigia, anticipando di una manciata di secoli persino Machiavelli ...