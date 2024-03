Calcio Uisp a 11 | quando segna Staghezza il Delta del Caprio sfreccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Spezia, 3 marzo 2024 - Undici gol in due. Le finaliste della scorsa stagione viaggiano a suon di reti nell'ottava giornata di ritorno. A dominare, nel Girone 1 del campionato calcistico a 11 della Legadella Spezia e della Valdimagra, è sempre il Valeriano Favaro Alinò, leader con 10 punti di vantaggio sull'Amatori Per Lucio, con il Real Chiappa sconfitto e ora terzo, e il Cpo Agriturismo La Sarticola che ha ancora tempo per una rimonta dell'ultim'ora. Basta un solo punto al Gran Caffè Sarzana per raggiungere in seconda posizione l'Amatori Castelnuovo, superato a sorpresa, tra le mura amiche dal Riomaior Bar O'netto. Intanto l'Atletico Tresana viaggia tranquillo in testa al Girone 2 edel) infila una tripletta per far capitolare il Sesta Godano. Vincono le prime tre del Girone 3, dove ...