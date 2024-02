Perla Vatiero | “Amo Mirko | anche se non mi ritengo fidanzata” | la reazione di Brunetti al GF

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello,ha ribadito di essere innamorata dise al momento non si considera fidanzata con lui perché "ci sono diverse cose da affrontare". In studio, il ragazzo ha spiegato: "Non sono felice di queste parole, ma mi fido di lei".