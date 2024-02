Mussini fermo | la Sella stringe i denti Per la guardia almeno due gare di stop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un’altra tegola piove pesantemente sulla testa della Benedetto che, dopo aver perso e in solo in parte recuperato mezza squadra per infortunio, si trova costretta a fare a menoper alcune settimane di Federico, a causa di una lesione muscolare lombare riportata dal play reggiano nei giorni scorsi in allenamento. L’ufficialità di ciò che già era già stato anticipato domenica sulle nostre pagine, è purtroppo arrivata nella giornata di ieri dalla società, tenuta suo malgrado ad annunciare l’ennesimo infortunio occorso ad uno degli elementi del roster biancorosso nel corso di questa stagione. Dopo Bocevski, Benvenuti, Toscano, Mitchell e Palumbo,si aggiunge alla lunga e variegata lista di chi, in questi sei mesi, ha trascorso (o sta trascorrendo) buona parte del suo tempo in infermeria. Un’annata nefasta sotto ...