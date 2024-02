Mara Venier ingannata sul comunicato | «Perché ho sbagliato a leggerlo»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Di recenteha riattivato i commenti sulla sua pagina Instagram e c'è chi continua a non perdere occasione per dire la sua in merito al vergognosopro Israele dell'AD Roberto Sergio letto dalla conduttrice durante lo speciale di Domenica In dedicato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Se nelle ultime ore un utente siciliano ha protestato dicendo "cara non dimentichiamo il vergognoso. Hai riattivato i commenti ma l'opinione su di te non cambia e mi vergognerei tantissimo fossi in te. 70 anni di persona e ancora a dover sottostare a certe cose", il volto del dì festivo di Rai1 è stata infastidita anche da un altro commento. Insomma il polverone mediatico che l'ha travolta continua a non placarsi e in tanti le fanno ancora pesare l'a...