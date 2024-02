LIVE Cobolli-Tsitsipas | ATP Acapulco 2024 in DIRETTA | giocatori a breve in campo!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-SHELTON 02.49 Il greco ha all’attivo 2 finali Slam in carriera, ma in un periodo molto diverso da quello che sta attraversando. Tuttavia, ha vinto 10 delle ultime partite giocate contro avversari fuori dalla top 20. 02.44 L’australiano dunque accede ai secondi quarti di finale di stagione, dopo quelli di Rotterdam. Incrocerà il vincente della sfida che ci accingiamo a seguire tra Flavio, qualificato e Stefanosche è n.5 del seeding. 02.39 De Minaur b. Ofner 6-1, 6-3! Adesso in campo il romano! 01.38 De Minaur vince nettamente il 1° set contro Ofner, 6-1. Dopodiché l’attesissimo match di ottavi di finale tra Flavioe Stefanos. Buonanotte amici di OA ...

Tennis ATP 500 Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli e promette: 1000 dollari in beneficenza per ogni ace: Tennis, ATP 500 Acapulco: stanotte la sfida tra Cobolli e Tsitsipas, che donerà 1000 dollari per ogni ace messo a segno nel torneo ...sport.virgilio

Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli: per ogni ace darà una quota in beneficenza: Il grande cuore di Tsitsipas colpisce ancora. Il tennista, numero 12 del ranking mondiale, sfiderà Cobolli nel prossimo turno dell'Atp di Acapulco e ha deciso di donare 1000 dollari per ogni ace ...corrieredellosport

Tennis, ATP Acapulco, Arnaldi e Cobolli cercano un'altra impresa, quote da ribaltare contro Shelton e Tsitsipas: Come riporta AgiproNews, Sinner non è l'unico a portare in alto il tennis italiano nel mondo. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno ribaltato i pronostici contro Fritz e Auger-Aliassime e vogliono ...napolimagazine