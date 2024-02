Boccia: "Dalla Lega atteggiamento al limite dell'irresponsabilità". Bonelli: "Meloni in silenzio, destra non raccoglie appello del Quirinale". Piantedosi: ... (sbircialanotizia)

Firenze, Maggio Musicale: avviate le procedure per il nuovo consiglio di indirizzo: il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha avviato le procedure per la costituzione del nuovo consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio musicale fiorentino. I membri per il Comune di Firenze ...firenzepost

Crollo a Firenze: manifestazione contro la costruzione del supermercato in via Mariti: Firenze – E’ in programma sabato 23 marzo 2024 alle 15:30 a Firenze una manifestazione che, partendo dal supermercato Esselunga di via Novoli, attraverserà il quartiere passando nuovamente in via ...firenzepost

Maggio musicale fiorentino verso il nuovo Consiglio di Indirizzo: In vista della scadenza del mandato del commissario straordinario Onofrio Cutaia prevista per il 15 marzo, il sindaco Dario Nardella ha avviato le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio di ...nove.firenze