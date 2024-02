Ascolti tv | Giletti con ‘La tv fa 70’ vince la serata

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lo show celebrativo per i 70 anni della televisione, 'La Tv fa 70', condotto da Massimosu Rai1 si è aggiudicato glidelladi ieri con 2.511.000 telespettatori e il 20% di share. Il 'Grande Fratello' su Canale 5 ha registrato 2.239.000 telespettatori e il 16,5%. Terzo posto per Rai3

