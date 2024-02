Operai generici

Schiacciato dai materiali di scavo, morto Operaio di 23 anni: Carabinieri e vigili del fuoco a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto : Un cantiere edile nella Tuscia – lavoro- generica Stornara – Ancora morte sul lavoro in Italia. Un giovane Operaio ...informazione

Lavoro: mercato lucano diviso a metà e 'troppi introvabili': "Richieste per il 54 per cento per Operai specializzati e profili generici e per il 46 per cento di impiegati, professionisti e dirigenti": sono i dati - che disegnano un "mercato del lavoro spaccato ...ansa

Analisi del mercato del lavoro in Basilicata per febbraio 2024: Il mercato del lavoro in Basilicata si caratterizza per una netta divisione tra la domanda di Operai specializzati e conduttori d’impianti, che rappresentano il 41% dei nuovi ingressi previsti per ...trmtv