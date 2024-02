Volley B maschile Zephyr in caduta libera | Non siamo all’altezza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pallavolo Saronno 3Mulattieri 0 (25-10; 25-19; 25-12) PALLAVOLO SARONNO: Caprotti 8, Priore 8, Marelli 1, Fontana 12, Fumero 7, De Bernardi 2, Falanga 5, Gaggini 11, libero Miele. All. ChiofaloMULATTIERI VALDIMAGRA: Vescovi 8, Benevelli 0, Conti 4, Calcagnini 4, Sisti 3, Bottaini 9, liberi Rossini e Giannarelli; n.e. Rossini S., Orlandi, Fontona, Alderete. All. Delvecchio. Arbitri: Parola e Turco SARONNO – LaMulattieri Valdimagra non riesce più a vincere e cade anche contro la Pallavolo Saronno, una delle dirette concorrenti alla salvezza. Lo fa subendo un netto 3-0 che riflette a pieno l’andamento di un match in cui i padroni di casa hanno praticamente sempre avuto in mano il pallino del gioco. Una sconfitta che lascia lain una situazione preoccupante in classifica, al ...