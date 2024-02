Simona Tagli smaschera Rosy e Marco al GF | “Che fanno di notte” la loro reazione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello c’è stato un momento molto interessante durante il qualeha deciso di fare delle confessioni inedite su due compagni d’avventura, ovvero,Maddaloni eChin. In fase di nomination, infatti, la donna ha deciso di fare il nome del judoka, adducendo come motivazione una violazione del regolamento di cui lui e la cuoca si renderebbero spesso protagonisti. I due protagonisti incastrati non sono riusciti a nascondere un certo imbarazzo.sbugiardati in diretta al GF:li fa neriè davvero una donna senza peli sulla lingua. Nel momento in cui ha qualche cosa da dire a qualche coinquilino, non si tira certamente ...