Niente contributi per due anni a chi assume una colf che assiste un over 80

(Di martedì 27 febbraio 2024) Contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, spinta alla digitalizzazione: il nuovo decreto Pnrr (nella foto il ministro Raffaele Fitto, titolare del dossier) approvato ieri dal Consiglio dei ministri punta a velocizzare l’attuazione del piano, che ora conta anche i fondi di RepowerEU. Ma contiene anche una novità di tutto rilievo sul fronte dellee delle badanti:per 2per il datore di lavoro domestico chebadanti che assistono anziani non autosufficienti ultraottantenni. Nel dettaglio, l’agevolazione scatta in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni dinte a soggetti anziani. Le persone oggetto dinza devono avere almeno 80 ...

