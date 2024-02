(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Forte crescita dellesu. Secondo l'ultimo report sulla cybersecurity di Swascan (Tinexta Group), gli strumenti digitali più colpiti sono infatti quelli di uso quotidiano come il pacchetto Office 360 (17,8%),(11,5%) e(3,9%). In questo quadro il report rileva che l'Italia è tra i cinque paesi più colpiti al mondo nell'attacco ransomware, il programma informatico 'malevolo' che può 'infettare' i nostri Pc, tablet, smartphone o la nostra smart TV bloccando l'accesso ai contenuti che vengono poi 'liberati' solo dietro riscatto. I programmi software di uso comune nei nostri pc e cellulari, i social network, le app di messaggistica istantanea e adesso anche ...

Allarme cybersicurezza, boom frodi informatiche su Facebook, Whatsapp e Criptovalute: Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Forte crescita delle frodi informatiche su Facebook, Whatsapp e Criptovalute. Secondo l’ultimo report sulla cybersecurity di Swascan (Tinexta Group), gli strumenti digitali ...ilsannioquotidiano

Attacchi hacker a Roma, a Fonte Laurentina la sala crisi che ferma le intrusioni: «Siamo attivi 24 ore su 24»: «Che è il tema caldo di questo periodo - spiega Andrea Ferrazzi, chief security & Innovation officer del gruppo Maticmind, ovvero il direttore della sicurezza di una delle più importanti realtà ...roma.corriere

Cos’è la cybersicurezza: In cosa consiste la cybersicurezza e come tale concetto è importante per proteggere dati e sistemi informatici nel mondo digitale.newsmondo