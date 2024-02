A Bologna torna “Stelle sotto Casa di Lucio” in memoria di Dalla

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Dopo il grande successo della prima edizione,lunedì 4 marzo, nella data quindi piu’ significativa per, “di”, a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con il Teatro del Navile. Il grande omaggio ada parte degli artisti e produttori della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morto Alberto Radius, il cordoglio della musica italiana “Due note soltanto”, il nuovo singolo di Le rose e il deserto Radio 2 a Sanremo, oltre 100 ore di diretta e il backstage esclusivo con tutti i protagonisti dell’evento Al via il tour dell’Italian Bacharach ...