Treno travolge auto sui binari | tragedia sfiorata | miracolosamente salva

(Di domenica 25 febbraio 2024) Unha travolto un’sui: la donna al volanteProprio come in un film drammatico. Solamente che, quanto accaduto nella serata di venerdì 23 febbraio, è stato tutto vero. Ci troviamo a Pantanella, precisamente nella stazione intermedia della tratta Albano-Roma, dove è accaduto un qualcosa di veramente inspiegabile. Fortunatamente, allo stesso tempo, nessuno è rimasto né ferito e nemmeno vittima. Laè stataper pochissimi secondi.sui(screenshot video Facebook) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un’sia ...

In una giornata funestata da incidenti ferroviari, la provincia di Torino ha assistito a due decessi tragici sulle sue linee ferroviarie. A Borgo Revel, una ... (thesocialpost)

Scava una buca in spiaggia, bambina muore travolta dalla sabbia: (Adnkronos) - Una bambina di 7 anni scava una buca in spiaggia, viene travolta dalla sabbia e muore. La tragedia si è verificata in Florida, a Lauderdale-by-the-Sea. Sloan Mattingly stava scavando una ...reggiotv

Roma, auto resta incastrata sui binari: ragazza travolta dal Treno si salva per miracolo: È stato un momento di distrazione o forse una imprudenza a provocare un incidente sui binari a Ciampino. Tanta la paura, disagi per la circolazione dei treni e, per fortuna, nessun ...ilmessaggero

Ciampino, auto incastrata sui binari travolta da un Treno: conducente viva per miracolo: Grave incidente ieri sera alla stazione ferroviaria di Pantanella, un'auto incastrata sui binari è stata travolta da un Treno ...ilcorrieredellacitta