Nuova Ypsilon apre l’era elettrica del marchio Design e qualità in stile Lancia

Nuova Lancia Ypsilon, più grande e potente: 156 CV e 403 km di autonomia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Unacome si deve., primo modello del rinascimento del, punta in alto con basi solide.e classe italiani, attenzione allae il meglio della tecnologia del Gruppo Stellantis. Un modello ambizioso, che inizierà la produzione in serie in aprile, che ha esordito con la Edizione Limitata Cassina, serie limitata di 1.906 esemplari, omaggio all’anno di fondazione delrealizzata in collaborazione con l’azienda milanese al vertice dell’arredamento di lusso. Obiettivo raggiunto quello di riportare ’il salotto in macchina’, proprio come ai tempi d’oro delleche ammaliavano, ma in chiave moderna. La chicca dellaCassina è il tavolino multifunzionale in pcon ...