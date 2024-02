L'Ancona cola a picco in appena sei minuti. Blackout nella ripresa: una pioggia di fischi

(Di domenica 25 febbraio 2024) 1 RIMINI 3 (3-5-2): Perucchini; Marenco (26’ st Moretti), Cella, Mondonico; Barnabà, Saco (26’ st Gatto), Prezioso (40’ st Vogiatzis), Cioffi (26’ st Basso), Agyemang; Giampaolo (26’ st Energe), Spagnoli. A disp. Vitali, Braghetti, D’Eramo, Pasini, Radicchio. All.vitto. RIMINI (4-3-3): Colombi; Megelaitis (1’ st Semeraro), Pietrangeli, Gorelli, Tofanari (1’ st Lepri); Sala (28’ st Leoncini), Langella, Garetto; Lamesta, Morra (21’ st Ubaldi), Malagrida (36’ st Delcarro). A disp. Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Cernigoi, Gigli, Iacoponi, Rosini. All. Troise. Arbitro: Baratta di Rossano. Reti: 34’ Saco, 4’ st Morra, 8’ st Garetto, 11’ st Langella. Note - Ammoniti: Langella, Saco, Megelaitis, Malagrida; spettatori: 3766 di cui 358 ospiti, incasso euro 20.579; recuperi: 2’ + 5’. Piovono ial Del Conero, per la squadra e per ...

La ripresa degli allenamenti, in vista della partita di domani contro la Carrarese , porta buone nuove in casa Ancona : tutti recuperati e altrettanto ... (ilrestodelcarlino)

L’Ancona cola a picco in appena sei minuti. Blackout nella ripresa: una pioggia di fischi: Piovono i fischi al Del Conero, per la squadra e per colavitto, e sono fischi meritati: con una ripresa inguardabile l’Ancona getta al vento una possibile vittoria subendo l’ennesima rimonta e ...ilrestodelcarlino

L’Ancona al bivio vuole la salvezza. Con il Rimini è una partita chiave: Al Del Conero c’è Ancona-Rimini: in campo oggi alle 16.15, e per i dorici si tratta di un’altra tappa fondamentale in ottica salvezza diretta. Cinque punti nelle ultime tre gare per l’Ancona, sei nell ...ilrestodelcarlino

«Ti taglio la gola, poi do fuoco alla casa». Beveva e la picchiava: condannato ad Ancona l’ex: Ancona - «Ti taglio la gola, do fuoco a casa. E se non fai la brava, faccio venire gli zingari». Quando beveva perdeva la testa. E anche il controllo. Calci, pugni, schiaffoni. Per un anno avrebbe fat ...msn