La Dea punta su CDK. Corre, trascina e segna. Il belga è cresciuto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sarà un altro Charles De Ketelaere, rispetto a quello visto lo scorso anno, quello che ritroveranno domani sera i tifosi rossoneri al Meazza. Il 22enne talentoè già tornato da ex a San Siro cinque settimane fa nello scontro in Coppa Italia vinto 2-1 dalla Dea, in una serata fredda dove il pubblico di casa lo ha sostanzialmente ignorato. Ritorno con prestazione positiva per l’ex Bruges, anche se quella sera le luci del Meazza si illuminarono tutte per il match winner Teun Koopmeiners, autore della doppietta decisiva. Da allora CDK è letteralmente esploso, con gol pesantissimi, giocate, assist: senza Lookman via per la Coppa d’Africa e, con Koopmeiners assente per alcune gare per una ferita al piede, ildi fatto si è caricato la squadra sulle spalle, diventando il faro offensivo, iltore, ...