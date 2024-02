Un paese in rivolta | il sindaco contro il medico | Non visita le donne

Francia, attaccata la casa di un sindaco

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Valdastico (Vicenza), 22 febbraio 2024 – Ildeldi 1.200 abitanti sull’Altopiano dei Sette Comuni, Claudio Sartori, ha dichiarato guerra aldi base che la Ulss 7 gli ha assegnato dal primo marzo e che lui conosce già e non vuole. È così determinato che ieri – dando seguito al proclama "Muro l’ambulatorio e sigillo le finestre" – ha fatto cambiare dai suoi operai la serratura. Ilè un personaggioverso, israeliano e cattolico, Jamal Basal, che fino al 2022 aveva già retto ad interim la condotta di Valdastico e ora vi torna dopo che la dottoressa Francesca Cesarotto ha lasciato. Jamal è stato scelto nonostante le rimostranze e le lettere di cittadini che ilaveva già inviato all’azienda sanitaria, che non aveva prorogato quel contratto annuale. ...

“L’agricoltura ormai è un’attività per ricchi”, racconta ad Affari taliani Michele Ferrante, enciclopedia vivente della tradizione cilentana che a Controne ... (affaritaliani)

La studentessa italiana Irene Cecchini che ha parlato con Putin: "La Russia è un Paese libero": Torna a parlare la studentessa Irene Cecchini, la 22enne che nei giorni scorsi ha rivolto una domanda sull'Italia al presidente della Russia Vladimir Putin ... notizie.virgilio

Putin risponde a una studentessa italiana: "Il tuo Paese ci è sempre stato vicino": A quel punto, Putin si è rivolto a me che gli avevo posto la domanda poco prima ... Non sapevo nulla di questo paese ma me ne sono innamorata. Quindi ho deciso di venirci a studiare e proseguire il ... lastampa