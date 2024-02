Snowland Music Festival 2024 con Articolo 31 e molti altri

Allo Snowland music festival anche gli Articolo 31 - Cultura e Spettacoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tornanella splendida location di Livigno, in line up i primi nomi annunciati, da31 ad Alok Torna, un evento unico in Italia che unisce le vibrazioni dellaa all’energia della montagna, che si terrà da giovedì 25 a sabato 27 aprilenella splendida cornice di Livigno (SO). In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti dia elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale. Tra i primi nomi annunciati: Alok,31, Deborah De Luca, Maddix e Nervo. La line up completa sarà svelata nelle prossime ...