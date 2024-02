I precedenti Una vittoria che manca da ventidue anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Negli ultimi 20Spal e Arezzo si sono incrociate soltanto tre volte: quattro mesi fa sul campo degli amaranto e nella doppia sfida della stagione 2015-16 (in serie C come oggi). L’ultimo scontro diretto disputato al Mazza tra le due squadre risale al 23 aprile 2016, una data non proprio banale per i tifosi biancazzurri. Il giorno di San Giorgio di ottofa infatti la Spal tornò ufficialmente in serie B dopo 23di purgatorio. Quel giorno al Mazza – davanti a 9mila spettatori entusiasti – alla squadra di Semplici bastò un pareggio per 1-1 contro l’Arezzo per staccare matematicamente il pass per la cadetteria. Fu una giornata indimenticabile, e pazienza se l’apertura straordinaria della gradinata – ancora senza copertura – fu condizionata da un’acquazzone. La Spal sbloccò immediatamente il risultato con una rete di ...