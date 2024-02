Due operazione contro la ' ndrangheta tra Reggio Calabria e Catanzaro | decine di arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Polizia e Carabinieri hanno condotto un', denominata "Gallicò" - quartiere alla periferia nord di- per l'esecuzione di due ordinanze cautelari nei confronti di 18 persone: 16 in carcere, una aglidomiciliari ed un obbligo di presentazione alla pg. Le ordinanze sono state emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Walter Ignazitto e condotta da Squadra mobile e carabinieri, sono contestati vari reati tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Gli indagati sono in tutto 40.