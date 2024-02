Supplenze | interpelli docenti per diverse classi di concorso | scadenze

Aggiornamento GPS 2024/2026, la UIL Scuola Rua entra nel merito su punti critici non ancora sollevati: C'è il divieto, per chi è inserito in GPS, di produrre domanda per gli interpelli di altra ... in arrivo una norma ad hoc È in arrivo una norma che tenderà a bloccare i docenti precari su supplenze di ...

Aggiornamento Gps 2024 - 2026, novità supplenze: in arrivo interpelli e accesso con riserva: Aggiornamento Gps 2024 - 2026, novità supplenze: gli interpelli sostituiranno le Mad Una delle novità del prossimo aggiornamento delle Gps 2024 - 2026 riguarda l'eliminazione delle Mad e la ...

Supplenze, mancano docenti: elenco interpelli: Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. Gli avvisi ...