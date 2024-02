Terremoto poco fa a Parma | doppia scossa sentita dalla gente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Ancora. Non si contano più i giorni consecutivi di scosse nella provincia di. Questa sera la terra ha tremato ancora alle 21 con due scosse vicinissime: 3.0 con epicentro a Langhirano e 2.9 a Felino (seguite da un 2.3dopo le 22.30). Sono state tre le scosse di oggi con una magnitudo della scala Richter superiore a 3: la più forte di 3.8 si èverso le 15 con epicentro Calestano, l’altra di 3.2 a mezzogiorno a Langhirano. Poi lungo tutta la giornata una scia continua di tremori, tra 2.0 e 2.8, secondo la mappa dettagliata dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). L’Appennino in movimento verso nord-est sembra non voler dare tregua. E intanto chi si trova in zona e sente vibrare, scrive sui social, senza a volte nascondere la ...