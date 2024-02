Ieri in Campania | fine dell’incubo | ritrovato Kristian Ancora aggressioni nel carcere di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, sabato 17 febbraio 2024.–Un agente della polizia penitenziaria in servizio neldiè stato aggreditosera da un detenuto magrebino che già si era mostrato aggressivo in altre occasioni. (LEGGI QUI) Benevento – Un sospiro di sollievo per l’epilogo positivo della storia del giovane, il 14enne di Sant’Angelo a Cupolo che ha aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di. Apprensione per la famiglia del liceale che si è allontanato da casa lasciando nella disperazione la propria famiglia. . (LEGGI QUI) Caserta – Ha prima fatto fermare l‘auto dei carabine poi ha aggredito i militari, una volta scesi, con un bastone ...