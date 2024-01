Oscar 2024 | e adesso chi lo batte Oppenheimer?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le nomination aglisono state finalmente svelate. Annunciate alle ore 14.30 italiane da due inediti Zazie Beetz e Jack Quaid, le candidature stabilite dai membri della Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno segnato impotantissimi record, hanno tarpato le ali di molti titoli e performance a caccia di una statuetta (o quantomeno, di una nomination) ed hanno infine ristabilito la supremazia del film favorito della vigilia:di Christopher Nolan. Il biopic blockbuster scritto, diretto e co-prodotto dal regista britannico ha battuto ogni record annuale, ottenendo ben tredici candidature, più di ogni altro titolo in lizza nell’edizione 96 degli Academy Awards. Un numero timidamente avvicinato rispettivamente da Povere Creature di Yorgos Lanthimos (11) e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (10), che ...