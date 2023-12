Anche TKO conferma | “Siamo in trattative per Raw | abbiamo ancora tempo”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo aver “sistemato” Smackdown con USA Network e NXT con CW, la WWE sta lavorando al nuovo contratto televisivo di Raw, in scadenza ad ottobre 2024.Mark Shapiro, il presidente di TKO, ha commentato l’attuale situazione, affermando che stanno lavorando incessantemente per garantire il massimo profitto dal nuovo accordo: “Stiamo trattando per Raw. Il nostro accordo con USA Network non scadrà fino ad ottobre dell’anno prossimo., per essere flessibili edcreativi. Edper studiare differenti modelli per le varie soluzioni sul piatto. Potremmo andare in onda prima della NBA se il prezzo fosse giusto odopo. Il nostro lavoro è massimizzare il valore di Raw”. Sui rumor di un accorpamento tra UFC Fight Pass e WWE ...