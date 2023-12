“Allah akbar” | il video per l’Isis | chi è Armand | l’attentatore di Parigi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un attacco terroristico con coltello ha avuto luogo sabato sera a, causando la morte di una persona e il ferimento di altre due. Il sospetto,R., un uomo di 26 anni di nascita francese da genitori iraniani, è conosciuto dai servizi di intelligence per i suoi legami con l’islam radicale e per i suoi problemi psicologici. Durante l’attacco, avvenuto tra il quai de Grenelle e Bir Hakeim, nel 15esimo arrondissement, l’aggressore avrebbe gridato “”. Il Ministero dell’Interno ha confermato che le comunicazioni e i documenti di identità del sospetto non lasciano dubbi sulla sua identità. Parlando con i giornalisti sul posto, il Ministro Gérald Darmanin ha rivelato cheR. “era seguito dalla DGSI come persona con problemi psichiatrici molto importanti”. L’individuo era infatti ...